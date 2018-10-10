BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059406 -0,93 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038361 -0,68 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066909 -0,66 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046546 -0,62 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063888 -0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011821 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031596 -0,99 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036833 -0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013621 -2,80 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048315 -0,63 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,071784 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104358 -0,52 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,015063 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016325 -1,12 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020164 -0,68 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014217 -0,56 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014127 -0,54 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014058 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024428 -0,26 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026236 -0,25 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023196 -0,24 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025135 -0,23 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025715 -0,23(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

