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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 15:10 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,052382 -0,56 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035892 -0,24 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038274 -0,23 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059291 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,039031 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012688 -0,88 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011768 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030736 -2,72 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057293 -2,43 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017272 -2,38 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040524 -2,38 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019796 -2,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023422 -2,00 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018091 -1,59 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009983 -1,55 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,012784 -1,25 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016074 -1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020268 -2,14 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013957 -2,10 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015386 -1,97 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009962 -1,91 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014178 -1,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023046 -0,65 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026068 -0,64 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024761 -0,62 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026835 -0,60 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024554 -0,60(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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