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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 15:06 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037718 -1,45 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058435 -1,44 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060745 -1,43 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,088670 -1,40 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,064197 -1,39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011688 -0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035301 -3,76 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030073 -2,16 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039916 -1,50 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049468 -0,07 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017474 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,100415 -2,74 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053615 -2,25 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,070005 -2,22 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,063313 -1,94 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,047056 -1,71 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019735 -1,72 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020162 -0,52 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013890 -0,48 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017626 -0,42 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014689 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022933 -0,49 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025440 -0,49 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024437 -0,48 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015289 -0,48 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025947 -0,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

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