BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037363 -0,94 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,050734 -0,75 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035236 -0,48 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062856 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045789 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030445 -0,88 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,069636 -0,53 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053467 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,063228 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,047051 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019522 -1,08 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017623 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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