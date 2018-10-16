BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075933 -1,55 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057558 -1,55 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069630 -1,49 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036809 -1,48 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,056519 -1,48 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029839 -2,00 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034732 -1,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,068644 -1,42 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013641 -1,29 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,011921 -1,18 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062593 -1,00 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,100291 -1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014096 -1,50 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019231 -1,49 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014105 -0,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016452 -0,28 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014233 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024476 -0,88 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015187 -0,87 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024273 -0,87 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024832 -0,83 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015253 -0,83(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Audi’ye 800 milyon avroluk dizel cezası
2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor
Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor
Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Bakan Pakdemirli'den mısır üreticisini sevindirecek haber (2018 mısır alım fiyatı)
Okuyucu Yorumları 0 yorum