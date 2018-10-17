BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055994 -0,93 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,043196 -0,90 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046321 -0,90 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057044 -0,89 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084727 -0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011725 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026952 -0,34 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,085485 -0,30 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017394 -0,29 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023492 -0,29 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018141 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030032 -0,38 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,052907 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062373 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF 0,014614 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013076 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019146 -0,44 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017572 -0,13 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020322 -0,05 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016448 -0,02 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014095 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024316 -0,65 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015088 -0,65 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024115 -0,65 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024567 -0,64 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024676 -0,63(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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