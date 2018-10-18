BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036016 -1,62 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044183 -1,62 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063593 -1,55 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060717 -1,55 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034024 -1,39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011710 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029469 -2,59 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034477 -1,16 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023479 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,046430 -1,01 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,061762 -0,98 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029772 -0,87 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,067991 -0,75 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,052556 -0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018854 -1,53 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017511 -0,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016399 -0,30 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020273 -0,24 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014064 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023854 -1,90 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014803 -1,89 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023660 -1,89 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024226 -1,82 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024122 -1,81(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

