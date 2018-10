BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026514 -1,61 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,048711 -0,99 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045768 -0,94 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,022399 -0,93 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014081 -0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012915 -0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025250 -1,78 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017767 -1,45 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058440 -1,36 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016946 -1,32 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,083876 -1,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011865 -2,13 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013142 -2,09 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012232 -1,91 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011930 -1,79 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011651 -1,79 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020708 -1,10 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014320 -1,00 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015533 -0,92 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010214 -0,49 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015631 -0,22(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)