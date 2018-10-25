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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043984 -1,21 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063331 -1,19 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060425 -1,19 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036022 -1,10 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,049357 -0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011643 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012717 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028204 -3,32 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019208 -1,14 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,038684 -1,12 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016240 -1,10 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046821 -1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045148 -1,82 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029837 -0,79 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,067270 -0,62 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017878 -0,57 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051492 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015121 -0,96 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009963 -0,90 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019025 -0,87 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013913 -0,85 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020123 -0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024093 -1,25 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023896 -1,22 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014949 -1,22 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015036 -1,21 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024464 -1,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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