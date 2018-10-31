BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034771 -1,64 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055095 -1,51 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044742 -1,49 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058428 -1,45 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041800 -1,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011513 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,038157 -1,10 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032393 -1,02 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021471 -0,98 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,073592 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,097405 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091612 -2,56 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,049382 -1,82 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029067 -1,53 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059870 -1,20 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065317 -0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018423 -1,55 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014704 -0,59 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017395 -0,55 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009741 -0,47 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016307 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023142 -2,72 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014362 -2,69 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022957 -2,69 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014456 -2,64 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023532 -2,62(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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