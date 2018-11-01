BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034619 -0,44 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,048872 -0,36 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,033645 -0,35 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058224 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081855 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011511 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048694 -0,45 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,042260 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,032959 -0,16 NN Hay. Em. Karma EYF 0,084722 -0,13 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,015669 -0,10 Fiba Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,014595 -0,08 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013462 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017339 -0,32 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014660 -0,30 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019771 -0,20 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013693 -0,15 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,020228 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021390 -0,92 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024275 -0,89 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022626 -0,78 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014251 -0,77 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022781 -0,77(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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