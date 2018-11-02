BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027022 -0,61 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,021558 -0,59 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020874 -0,50 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014292 -0,49 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,046568 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012248 -0,78 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012067 -0,72 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012620 -0,69 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012400 -0,68 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,012547 -0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014037 -0,40 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014281 -0,33 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014184 -0,20 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,018187 -0,20 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019884 -0,17(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

