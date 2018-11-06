BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042187 -0,71 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057964 -0,64 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060821 -0,63 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,033461 -0,47 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034388 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033648 -0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065703 -0,74 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,093575 -0,63 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012563 -0,20 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013721 -0,04 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013591 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018249 -0,09 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017403 -0,03 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013999 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021430 -0,38 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024321 -0,36 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022670 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023004 -0,33 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022824 -0,33(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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