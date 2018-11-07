BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033830 -1,62 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,048244 -1,28 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047014 -1,26 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032425 -1,23 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057263 -1,21 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011587 -0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032991 -1,95 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028320 -1,87 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017741 -1,50 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044506 -1,43 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,082552 -1,38 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,092157 -1,52 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,049435 -1,40 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065072 -0,96 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028812 -0,89 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018268 -0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017951 -1,63 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013982 -0,89 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020204 -0,88 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014988 -0,76 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009991 -0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,014013 -1,86 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022404 -1,84 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022583 -1,83 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014110 -1,82 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022986 -1,78(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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