BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028465 -1,02 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,051600 -0,92 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,048447 -0,76 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,016271 -0,73 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016956 -0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013008 -0,82 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011630 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024362 -2,42 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017506 -2,21 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066461 -2,18 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,094426 -2,17 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056779 -2,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010142 -1,67 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018106 -1,50 NN Hay. Em. Karma EYF 0,087796 -1,36 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,021599 -1,25 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012746 -1,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014821 -1,98 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013939 -1,73 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020142 -1,71 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009905 -1,59 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011194 -0,58(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

