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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 14:54 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057736 -0,23 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060655 -0,20 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082739 -0,18 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057468 -0,17 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,024133 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032977 -0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,060942 -0,65 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,049913 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,092013 -0,50 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065927 -0,43 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029295 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020986 -0,48 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,023830 -0,47 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022347 -0,43 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013978 -0,43 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014075 -0,42(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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