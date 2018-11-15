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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 15:13 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041728 -0,17 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,054155 -0,16 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029718 -0,16 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,054926 -0,16 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082610 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023473 -0,61 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039617 -0,28 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032942 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012488 -0,25 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013748 -0,23 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013460 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045287 -0,15 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,013204 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018458 -0,31 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009739 -0,13 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014507 -0,06 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016720 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020940 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,023778 -0,22 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023391 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022486 -0,17 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013954 -0,17(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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