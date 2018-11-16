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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 15:11 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072153 -0,83 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044233 -0,83 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,054473 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081284 -0,80 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041395 -0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011662 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012995 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017200 -0,49 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081370 -0,32 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019525 -0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030491 -0,19 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039561 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,090620 -1,54 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,049322 -1,17 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,060264 -1,14 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065406 -0,82 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029133 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018320 -0,75 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017490 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022473 -0,06 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023380 -0,05 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013948 -0,04 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022300 -0,04 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020932 -0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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