BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028596 -1,35 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,048949 -0,67 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054945 -0,57 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014974 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,051825 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032270 -0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012822 -1,32 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012997 -1,21 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013272 -1,19 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013860 -1,18 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012921 -1,16(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

