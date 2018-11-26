FİNANS

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 15:12 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058896 -0,71 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056215 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,040844 -0,68 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039748 -0,59 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,032292 -0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011553 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027198 -1,58 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031881 -1,05 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039245 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019193 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063388 -0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043516 -0,43 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047710 -0,41 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086637 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058034 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017775 -0,88 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017475 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016392 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022118 -0,70 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021952 -0,70 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013731 -0,69 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013829 -0,68 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020618 -0,68(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERÜnlü model ve sevgilisi plajda sınırları zorladılarÜnlü model ve sevgilisi plajda sınırları zorladılar
Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldıBursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruzHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Morgan Stanley: EM'ler ayı piyasasından çıkabilir, dolar girebilir

Morgan Stanley: EM'ler ayı piyasasından çıkabilir, dolar girebilir

'Gayrimenkul Borsası'nın yurt dışında tanıtımı için çalışıyoruz'

'Gayrimenkul Borsası'nın yurt dışında tanıtımı için çalışıyoruz'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sektörel güven Kasım’da hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

Sektörel güven Kasım’da hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı

Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.