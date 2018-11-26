BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058896 -0,71 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056215 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,040844 -0,68 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039748 -0,59 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,032292 -0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011553 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027198 -1,58 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031881 -1,05 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039245 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019193 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063388 -0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043516 -0,43 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047710 -0,41 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086637 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058034 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017775 -0,88 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017475 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016392 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022118 -0,70 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021952 -0,70 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013731 -0,69 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013829 -0,68 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020618 -0,68(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

