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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032645 -1,08 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,045889 -0,84 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,031474 -0,83 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,035067 -0,82 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051899 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011529 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027334 -1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,009988 -1,24 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043355 -0,72 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028040 -0,47 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063204 -0,38 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012602 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017525 -1,37 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017493 -0,45 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011668 -0,32 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016338 -0,27 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014130 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020200 -0,67 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021669 -0,67 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022630 -0,67 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021509 -0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,022262 -0,66(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

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