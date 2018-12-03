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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 14:44 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029225 -0,46 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015290 -0,24 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022317 -0,24 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032807 -0,19 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015211 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031788 -0,37 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027333 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013472 -0,41 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013149 -0,38 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012869 -0,33 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,062995 -0,33 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013627 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017502 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020125 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021590 -0,36 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013406 -0,36 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021431 -0,36 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,021403 -0,36(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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