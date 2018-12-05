BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029204 -0,42 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015187 -0,30 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056456 -0,29 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,036919 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053772 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013095 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017452 -1,89 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016884 -1,77 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065255 -1,63 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,095373 -1,63 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021923 -1,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011359 -2,19 NN Hay. Em. Karma EYF 0,088654 -1,07 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010141 -0,96 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012532 -0,88 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018187 -0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009732 -0,51 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020244 -0,50 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014039 -0,49 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014789 -0,30 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014159 -0,24(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

