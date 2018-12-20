BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033917 -0,18 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047442 -0,09 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032945 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027137 -1,12 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031733 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011362 -1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043007 -0,47 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063504 -0,34 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028957 -0,11 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,012364 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018274 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022774 -0,24 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014130 -0,23 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023204 -0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023376 -0,22 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022597 -0,22(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

