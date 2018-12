BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033599 -0,94 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047153 -0,61 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,048766 -0,39 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032822 -0,37 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054307 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011603 -0,80 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013063 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031213 -1,64 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026769 -1,36 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019031 -0,94 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049005 -0,78 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029913 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086915 -1,53 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,062789 -1,13 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047828 -1,12 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022650 -1,07 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042671 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018058 -1,18 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009339 -0,65 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019398 -0,57 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013444 -0,52 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016554 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022373 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022549 -0,99 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022975 -0,99 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023146 -0,98 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013991 -0,98(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)