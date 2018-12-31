FİNANS

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 14:54 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082827 -0,49 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055048 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082231 -0,46 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041740 -0,45 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,054464 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011589 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013057 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048195 -0,83 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017006 -0,82 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021578 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018816 -0,70 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046166 -0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020749 -0,47 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028870 -0,31 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017859 -0,27 Ziraat Hayat ve Em. Stand. EYF 0,015588 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022305 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018090 -0,51 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013809 -0,35 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009236 -0,29 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016522 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011003 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022947 -0,17 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014235 -0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023553 -0,16 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014338 -0,16 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022672 -0,16(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERYaşadığı Tuhaf ve Mide Bulandırıcı Sağlık Sorunları ile 2018'e Damgasını Vurmuş Talihsiz İnsanlar!Yaşadığı Tuhaf ve Mide Bulandırıcı Sağlık Sorunları ile 2018'e Damgasını Vurmuş Talihsiz İnsanlar!
VakıfBank Türkiye Blockhain Platformu’na katıldıVakıfBank Türkiye Blockhain Platformu’na katıldı
Antalya'da turist rekoru: 13 milyonu geçtiAntalya'da turist rekoru: 13 milyonu geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

İmar Barışı'nda süre uzatıldı

İmar Barışı'nda süre uzatıldı

Dolar yılın son gününe nasıl başladı?

Dolar yılın son gününe nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
VakıfBank Türkiye Blockhain Platformu’na katıldı

VakıfBank Türkiye Blockhain Platformu’na katıldı

Antalya'da turist rekoru: 13 milyonu geçti

Antalya'da turist rekoru: 13 milyonu geçti

Devlet destekli ticari alacak sigortası yürürlüğe giriyor

Devlet destekli ticari alacak sigortası yürürlüğe giriyor

Yabancılar yeni yıl için akın edince Atatürk Havalimanı'ndan 3 günde 419 bin yolcu geçti

Yabancılar yeni yıl için akın edince Atatürk Havalimanı'ndan 3 günde 419 bin yolcu geçti

Hepsiburada'dan yapılan alışverişler 2018'de yüzde 60 arttı

Hepsiburada'dan yapılan alışverişler 2018'de yüzde 60 arttı

Dış ticaret açığı Kasım’da yüzde 89.8 azaldı (2)

Dış ticaret açığı Kasım’da yüzde 89.8 azaldı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.