BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,056151 -0,45 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045995 -0,44 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075405 -0,43 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068101 -0,41 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,043567 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012418 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014138 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028451 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021378 -0,68 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034381 -0,66 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055265 -0,55 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,090787 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,066057 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097471 -0,61 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053710 -0,57 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,067806 -0,48 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013815 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021868 -0,40 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015235 -0,38 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017887 -0,23 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018777 -0,22 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021497 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025776 -0,95 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024199 -0,65 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014741 -0,65 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014610 -0,65 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023437 -0,64(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)