BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059008 -0,51 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042912 -0,50 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061862 -0,50 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034312 -0,23 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,034515 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014060 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012436 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034569 -1,48 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019536 -1,11 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047183 -0,96 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054813 -0,83 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088877 -0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,096494 -1,22 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053206 -1,17 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,067495 -0,88 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023426 -0,66 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,065606 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021604 -0,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015047 -0,65 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010525 -0,48 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015586 -0,31 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012093 -0,17(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)