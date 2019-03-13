BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056939 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011772 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010713 -0,10 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,029528 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012373 -0,03 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018842 -0,02 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016102 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

