BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031020 -0,41 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034547 -0,23 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016088 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046636 -0,18 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,052774 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027427 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014191 -0,44 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014032 -0,43 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014514 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014328 -0,39 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,014726 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010553 -0,33 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015629 -0,24 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021728 -0,11 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015103 -0,11 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021435 -0,10(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

