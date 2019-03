BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031202 -0,70 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057020 -0,65 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076388 -0,63 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057905 -0,63 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087154 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012513 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014176 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048172 -1,09 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031344 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027551 -0,66 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036435 -0,32 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055634 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,068680 -0,60 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,015874 -0,35 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030705 -0,30 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,014046 -0,25 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,037627 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010531 -0,89 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015589 -0,87 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015115 -0,60 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021699 -0,58 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019135 -0,46(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)