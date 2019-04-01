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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 01.04.2019 14:42 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027831 -1,28 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044084 -1,17 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053850 -1,15 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015073 -1,13 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,052538 -1,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012784 -1,82 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013300 -1,43 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012888 -1,40 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012609 -1,40 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012786 -1,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012411 -0,07 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011359 -0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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