BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015432 -0,20 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029066 -0,18 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023458 -0,10 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033274 -0,09 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,058161 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037205 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012046 -0,43 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013303 -0,13 Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF 0,015314 -0,08 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,030058 -0,08 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013824 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024727 -0,02 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024166 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

