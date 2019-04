BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029047 -0,94 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033340 -0,57 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077149 -0,55 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057788 -0,51 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031583 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013980 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,086092 -1,04 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069396 -1,04 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044691 -1,01 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026558 -1,01 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027066 -1,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014225 -1,07 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013422 -0,95 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013135 -0,85 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013154 -0,85 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013456 -0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010112 -0,78 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015042 -0,71 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014733 -0,32 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021184 -0,30 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011976 -0,27(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)