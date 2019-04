BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028969 -0,27 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057245 -0,21 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015430 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,051348 -0,18 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025132 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053126 -0,47 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060893 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,059999 -0,33 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018815 -0,30 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,047399 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013381 -0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013069 -0,54 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013777 -0,53 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013335 -0,51 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013258 -0,44(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)