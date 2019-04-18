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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 15:30 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036286 -0,50 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051146 -0,47 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053079 -0,43 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,039479 -0,28 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035372 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012759 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032822 -0,83 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038653 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012162 -0,86 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049271 -0,37 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,015103 -0,28 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031466 -0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013087 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019847 -0,57 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019583 -0,16 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016580 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024946 -1,47 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015486 -1,46 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025670 -1,46 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024826 -1,43 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015650 -1,41(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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