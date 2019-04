BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014058 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019001 -1,34 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069796 -1,31 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,086881 -1,31 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024021 -1,25 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,098664 -1,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022934 -1,09 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019479 -0,97 NN Hay. Em. Karma EYF 0,097700 -0,89 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010719 -0,80 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,031287 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011435 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012489 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012028 -0,07 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015160 -0,07 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017929 -0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)