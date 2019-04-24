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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 14:32 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025107 -0,72 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028986 -0,25 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033587 -0,14 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,026924 -0,04 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057578 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012794 -0,90 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014041 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026658 -1,10 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018810 -1,03 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,085854 -0,97 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053341 -0,96 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027029 -0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022769 -0,87 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010645 -0,74 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013361 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019368 -0,51 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,031191 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010245 -0,51 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021440 -0,50 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015271 -0,49 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014898 -0,47 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017854 -0,28(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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