BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028675 -1,07 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015605 -0,91 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,059855 -0,58 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017916 -0,55 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037963 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033197 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026539 -0,45 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044822 -0,39 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,111264 -0,04 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061193 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014045 -1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013019 -0,89 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013571 -0,87 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013291 -0,86 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013035 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010224 -0,20 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015243 -0,18 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021413 -0,13 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014883 -0,10 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017007 -0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)