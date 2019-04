BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028463 -0,74 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033211 -0,72 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032121 -0,62 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015349 -0,61 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061887 -0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013939 -0,85 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012811 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018461 -2,39 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052362 -2,37 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025971 -2,14 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068091 -2,03 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059967 -2,00 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022522 -1,53 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010481 -1,48 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019133 -1,27 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,030777 -1,22 NN Hay. Em. Karma EYF 0,096196 -1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014976 -1,75 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010048 -1,72 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014714 -1,14 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021176 -1,11 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021552 -0,65(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)