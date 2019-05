BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027875 -0,13 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015416 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023239 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,050880 -0,03 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015194 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013991 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051201 -1,04 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051208 -0,98 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018227 -0,97 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026311 -0,96 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045853 -0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011271 -1,16 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012338 -1,08 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022238 -0,94 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014893 -0,90 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016881 -0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010800 -1,10 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020869 -0,94 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014492 -0,93 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014973 -0,85 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009876 -0,82(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)