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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 15:01 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,094635 -1,58 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,064886 -1,57 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066006 -1,35 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066800 -1,33 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027185 -1,31 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012968 -0,60 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013802 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039166 -1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033369 -0,98 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043781 -0,60 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049969 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025071 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032859 -1,59 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,014763 -1,21 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075112 -1,12 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,058988 -1,09 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107074 -1,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020983 -1,40 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016854 -0,39 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020035 -0,26 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017975 -0,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020765 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026697 -1,57 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026076 -1,56 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016559 -1,52 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027446 -1,50 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026487 -1,46(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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