BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065885 -0,17 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053141 -0,13 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045791 -0,10 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062921 -0,08 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037855 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017271 -0,47 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048984 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043683 -0,06 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022593 -0,02 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037946 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057870 -1,13 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,105154 -1,12 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,071457 -1,04 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024440 -0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050056 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010813 -0,52 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014850 -0,49 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011875 -0,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015519 -0,26 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021247 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016245 -1,16 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026928 -1,15 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028575 -1,13 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026189 -1,13 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025581 -1,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)