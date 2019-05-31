BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037148 -1,30 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064460 -1,22 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044802 -1,16 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052430 -1,11 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061586 -1,11 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012802 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032981 -0,67 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038085 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012458 -1,75 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049042 -0,79 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072791 -0,77 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032212 -0,76 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,014640 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020426 -1,32 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020012 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015933 -1,85 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026414 -1,84 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025695 -1,84 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025108 -1,81 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027408 -1,81(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

