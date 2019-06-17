BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029908 -1,58 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016095 -0,78 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,023668 -0,58 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,024357 -0,58 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,048810 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051090 -0,17 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,083014 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014610 -1,63 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013782 -1,51 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013787 -1,40 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013504 -1,35 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013772 -1,29(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

