BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036756 -1,12 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065700 -1,08 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052063 -1,05 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062903 -0,97 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045750 -0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033623 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012066 -2,27 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032565 -0,60 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050970 -0,49 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,016077 -0,25 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075005 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020143 -0,98 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020340 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026705 -3,15 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026085 -3,13 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016570 -3,04 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027471 -3,01 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028354 -2,95(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

