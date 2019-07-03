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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045545 -0,45 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062639 -0,42 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065430 -0,41 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036858 -0,39 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,050164 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038793 -1,00 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033442 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074655 -0,47 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073027 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107544 -0,43 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059218 -0,42 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012647 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020087 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028519 -0,23 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025022 -0,20 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026400 -0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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