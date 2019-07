BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060618 -0,75 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073177 -0,73 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,067459 -0,73 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093255 -0,72 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036595 -0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013028 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014786 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043836 -1,32 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056703 -1,00 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019597 -0,94 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025037 -0,91 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,108167 -0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024281 -0,68 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012565 -0,65 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032383 -0,49 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020481 -0,46 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,056742 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022289 -0,95 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015544 -0,87 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015957 -0,82 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010696 -0,65 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019969 -0,59(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)