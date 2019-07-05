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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 14:48 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035752 -0,92 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036219 -0,58 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064666 -0,50 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061914 -0,49 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045018 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012998 -0,23 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014776 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038400 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033191 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028214 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011986 -0,62 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032281 -0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050693 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072597 -0,21 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074321 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019860 -0,55 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010663 -0,31 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015911 -0,29 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,020946 -0,21 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,022281 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026725 -1,45 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016584 -1,45 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027494 -1,44 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028379 -1,42 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026121 -1,42(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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