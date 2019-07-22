BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036415 -0,69 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053733 -0,69 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051723 -0,56 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035891 -0,55 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061140 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013168 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033010 -1,45 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038674 -0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050754 -0,49 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012041 -0,36 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074463 -0,33 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032428 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108455 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020008 -0,94 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010032 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027142 -0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

